Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева во время поездки в Катманду провела встречу с президентом Непала Рам Чандрой Пауделом.

Передав в ходе встречи президенту Непала приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, Лейла Алиева вновь подчеркнула важность дружественных отношений между двумя странами, сообщает «Азертадж».

Напомнив о своем визите в Баку в ходе COP29, Рам Чандра Паудел указал на историческое значение встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что проведенные обсуждения придадут импульс развитию межгосударственных отношений.

Лейла Алиева заявила, что Фонд Гейдара Алиева планирует реализовать ряд проектов в Непале, в рамках визита были посещены реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе, а также городская больница в Катманду. Было сказано, что проекты поддержки Фонда Гейдара Алиева в Непале охватят одновременно социальную и здравоохранительную сферы.

В ходе встречи была подчеркнута важность того, чтобы существующие отношения охватывали различные направления, в том числе гуманитарные вопросы, вопросы изменения климата, устойчивого развития.

Президент Рам Чандра Паудел высоко оценил отношения между Азербайджаном и Непалом, в том числе деятельность Фонда Гейдара Алиева. Он поблагодарил за поддержку.