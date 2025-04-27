В Бабекском и Шахбузском районах Нахчыванской АР обнаружены боеприпасы. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Известно, что на горячую линию «112» поступила информация об обнаружении сотрудниками полиции в разное время на различных участках Бабекского и Шахбузского районов боеприпасов.

Были приняты соответствующие меры безопасности. В ходе осмотра были обнаружены один бронебойный артиллерийский снаряд БР-350 калибра 76 мм, один БР-365 калибра 85 мм, две детали двигателя неуправляемого ракетного снаряда ПГ-7, одна ручная граната Ф-1, одна дымовая шашка, 10 патронов 7,62-мм калибра к ПК, 23 патронов 5,45-мм калибра, 29 патронов 7,62-мм калибра к автомату АКМ-74, один 30-мм снаряд к автоматическому гранатомету АГС-17, одна граната РПГ-7, два 100-мм артиллерийских снаряда и один 30-мм снаряд к АГС-17M.

Боеприпасы были вывезены с территории для последующей утилизации.