Доступ в столичный торговый центр 28 Mall временно ограничен.

Данная информация приводится а официальном заявлении на странице ТЦ в социальных сетях.

«Из-за технических причин в торговом центре 28 Mall произошло отключение электроэнергии. В целях обеспечения безопасности доступ в здание временно ограничен. Предполагается, что торговый центр возобновит работу во второй половине дня.

О ходе решения проблемы мы проинформируем дополнительно. Вся команда 28 Mall прилагает максимум усилий для скорейшего устранения неполадок», — отмечается в сообщении.