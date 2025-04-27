В иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для ракет. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источник, связанный с КСИР.

Согласно информации частной охранной фирмы Ambrey, в марте в порт была доставлена партия «ракетного топлива с перхлоратом натрия». «Как сообщается, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах», — проинформировали Associated Press в Ambrey.

О том, что два судна доставят более 1 т перхлората натрия в Иран из Китая, в январе сообщила Financial Times со ссылкой на разведданные сотрудников служб безопасности двух западных стран. Согласно данным, поставка предназначалась КСИР.

FT отмечала, что перхлорат натрия используется для производства перхлората аммония, который составляет 70% твердого топлива для ракет. Из такого количества перхлората аммония можно получить 1300 т топлива, достаточного для заправки 260 иранских ракет средней дальности.

При этом Иран не подтверждал получение груза.