ГЭЦ Азербайджана сегодня проведет выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Пираллахинском районах Баку, Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгеле, Геранбое, Нафталане, Шамкире (II часть), Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Лерике, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Агдаше, Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Барде, Тертере, Агдере и Лачине.

Согласно информации, в экзаменах планируется участие 51908 школьников.

Экзамены в Баку также будут проведены для учащихся специальных школ (школ-интернатов, школ, расположенных в тюрьмах) и школ с обучением на английском и грузинском языках.

Экзамены начинаются в 11:00, допуск на экзамены закроется в 10:45.