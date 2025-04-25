Во время визита Верховного представителя Европейского союза (ЕС), вице-президента Европейской Комиссии Кайи Каллас был рассмотрен весь спектр отношений с Азербайджаном.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написала специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно.

«Я сопровождала Верховного представителя ЕС в Азербайджане в рамках важного визита и консультаций высокого уровня. Был рассмотрен весь спектр отношений Европейского союза и Азербайджана, состоялся обмен мнениями по региональному сотрудничеству и взаимосвязям, а также по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — написала она.