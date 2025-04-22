Соединённые Штаты установили рекордные пошлины на импорт солнечных батарей из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Наибольший тариф — 3521% — введён для продукции из Камбоджи. Для остальных стран пошлины варьируются от 34,4% до почти 400%, сообщает Bloomberg.

Меры приняты в ответ на демпинг со стороны азиатских производителей, которые поставляли солнечные панели в США по ценам ниже себестоимости. Расследование по этому поводу было начато ещё при администрации Джо Байдена.

По данным агентства, в 2024 году на долю этих четырёх стран пришлось 77% импорта солнечного оборудования в США, на сумму 12,9 млрд долларов.

Bloomberg отмечает, что новые тарифы могут поддержать американских производителей, но одновременно ударят по сектору возобновляемой энергетики, который зависел от недорогих зарубежных поставок.