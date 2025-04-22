Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом на остров Реюньон. Заморский департамент ранее пережил эпидемию лихорадки чикунгунья и серьёзный ущерб от урагана Гэранс.

Визит стал частью его пятидневного тура по юго-западной части Индийского океана, в рамках которого он уже побывал на Майотте. Но именно Реюньон, похоже, запомнит этот визит надолго. Жителей острова ждали перекрытые дороги, блокпосты на каждом шагу и массовые обыски.

Утром во вторник, 22 апреля, по периметру всех контрольно-пропускных пунктов выставили дополнительные заграждения. Охрану усилили полицейские, уже дислоцированные на острове, а также 400 стражей порядка, специально прибывших с материковой Франции для охраны президента.

Чтобы пересечь заграждения, пешеходам приходилось проходить досмотры. Некоторым и вовсе пришлось развернуться обратно — блокпост оказался слишком близко к маршруту, по которому должен был проехать Макрон.