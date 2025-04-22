Контрабанда запрещённых товаров остаётся одной из самых острых проблем в работе таможенных органов по всему миру. С каждым годом преступные схемы становятся всё изощрённее: злоумышленники прячут наркотики в овощах, одежде, внутри конструкций транспортных средств, используют кустарные тайники в баках и полостях машин. Несмотря на предпринимаемые меры, контрабандисты продолжают разрабатывать новые способы незаконного перемещения грузов через границу, преследуя единственную цель — избежать контроля и извлечь прибыль.

Так, свыше 13 тонн наркотиков и прекурсоров было выявлено таможенными органами Азербайджана за последние 9 лет. Известно, что 8 из 13 тонн составил героин. За отчётный период также выявлены марихуана, гашиш, психотропные вещества.

Сотрудница Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Мехрибан Аскерова в беседе с Minval.az рассказала о наиболее распространённых способах контрабанды наркотиков, с которыми сталкиваются таможенники в ходе своей работы.

— Контрабандисты прибегают к самым различным способам, чтобы незаконно провезти через границу товары, запрещённые в гражданском обороте. В прошедшие периоды больше всего приходилось выявлять случаи, когда наркотики прятали в сельскохозяйственной продукции. Например, в прошлом году был зафиксирован случай, когда наркотические вещества маскировали под клубни картофеля, чтобы скрыть их в массе овощного груза и обойти таможенный контроль. Нередко наркотики прячут внутри салата-латук, используя его как маскировку. Также распространённой практикой остаётся сокрытие запрещённых веществ в конструкциях транспортных средств. Контрабандисты оборудуют тайники в различных полостях — в стенах, дверях, топливных баках и других скрытых местах. Таким образом, они стараются перевезти как можно больше наркотиков, не вызвав подозрений у сотрудников таможни. В результате оперативно-розыскных мер, сделанных предположений, таможенные органы успешно предотвращают попытки незаконного провоза наркотиков в страну.

— Если, допустим, таможня найдет наркотики в одной партии салата-латук, может ли это как-то повлиять на поставки данного вида товара в страну в целом? То есть хотелось бы узнать, насколько вероятна приостановка поставок груза данной категории?

— Я бы не сказала, что могут возникнуть ограничения в поставках этого товара.

— Насколько часто вам приходится выявлять ввоз одежды, пропитанной наркотиками?

— В недавнем прошлом был такой случай, когда одежду пропитывали в специальных растворах. Такие факты раскрываются на основе оперативной информации. Как известно, таможенные органы осуществляют правоохранительную деятельность, в рамках чего поступает оперативная информация.

— Наркотики к нам поступают непосредственно из Ирана или доставляются на транзитных рейсах также?

— Чаще всего наркотики выявляются в транспортных средствах, выполняющих транзитные рейсы. Такой транспорт на территорию Азербайджана может поступить как с территории Ирана, так и других стран.

— Изменился ли маршрут транспортировки наркотиков?

— Основное наше внимание устремлено на южное направление. Как известно, оттуда наркотики затем переправляются в Европу, но усилиями таможенных органов Азербайджана пресекаются попытки доставки запрещенных веществ на европейский «черный рынок».