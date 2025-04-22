Жена бывшего проармянского сенатора от Нью-Джерси Боба Менендеса Надин Арсланян признана виновной в участии в схеме взяточничества.

Накануне присяжные в федеральном суде Манхэттена вынесли вердикт после семичасового обсуждения, растянувшегося на два дня. Вынесение приговора назначено на 12 июня. Отмечается, что Арсланян может получить внушительный тюремный срок.

Дело, в котором также фигурирует Боб Менендес (В 2024 году, он был приговорён к 11 годам лишения свободы – ред.), раскрыло масштабную коррупционную схему, включавшую денежные взятки, золотые слитки и роскошный автомобиль.

Присяжные признали Надин Менендес виновной по всем 15 пунктам обвинения, включая взяточничество, воспрепятствование правосудию и сговор с целью сделать её мужа агентом Египта.

Согласно американским СМИ, в ходе обысков, проведённых ФБР в 2022 году в доме Менендесов в Нью-Джерси, были обнаружены наличные на сумму 480 тысяч долларов и золотые слитки на сумму около 150 тысяч долларов. Эти ценности были спрятаны в ботинках, обувных коробках и куртках. Кроме того, в гараже дома был найден кабриолет Mercedes-Benz, также считавшийся частью взяток.

Помощник федерального прокурора Даниэль Ришенталь заявил, что эти предметы не были подарками, а представляли собой взятки, направленные на влияние на политические действия Боба Менендеса, который занимал ключевые посты в Комитете по международным делам Сената. По словам прокурора, Надин Арсланян играла решающую роль посредницы в этой схеме.

Схема взяточничества охватывала не только супругов Менендес, но и троих предпринимателей из Нью-Джерси, стремившихся получить политические преференции. Как пишет The New York Times, одним из главных выгодоприобретателей стал Ваэль Хана — гражданин США египетского происхождения, получивший монополию на сертификацию халяльного мяса для Египта.

Это соглашение, ставшее возможным благодаря вмешательству Боба Менендеса, принесло Хане и его компании IS EG Halal значительные прибыли. Впоследствии часть этих средств была передана в виде взяток супругам Менендес.

В материалах дела также упоминаются попытки вмешательства в уголовные расследования, угрожавшие друзьям семьи Менендес, таким как застройщик Фред Дайбес и нелицензированный страховой брокер Хосе Урибе.

Сам Хосе Урибе заявил в суде, что передал Mercedes-Benz Надин Менендес в качестве взятки, чтобы остановить расследование мошенничества, в которое были вовлечены он и его деловые партнёры.

Прокуратура утверждала, что Надин Арсланян присоединилась к коррупционной схеме сразу после начала их отношений в 2018 году. Пара поженилась в 2020 году, и именно их отношения стали центральным элементом обвинений в соучастии в преступлениях.

Во время судебного процесса прокуроры представили в качестве доказательства текстовые сообщения между супругами, указывавшие на их совместные действия в рамках схемы. В одном из таких сообщений Надин Арсланян радостно отметила покупку Mercedes-Benz словами:

«Поздравляю, моя любовь, мы — гордые владельцы Mercedes 2019 года».

Адвокат Надин Арсланян – Барри Коберн – попытался оспорить представленные доказательства, утверждая, что между изъятыми материальными ценностями и официальными действиями Боба Менендеса не существует прямой связи. Коберн настаивал на том, что текстовые сообщения и другие доказательства не позволяют с полной уверенностью утверждать, что супруги Менендес осознавали противоправность своих действий.

Однако обвинение настаивало на том, что представленные доказательства являются убедительными. В заключительном слове он заявил, что связь между взятками и политическими действиями сенатора очевидна даже без формального соглашения.

Напомним, что известный своей антиазербайджанской позицией Боб Менендес подал в отставку с поста сенатора после своего приговора в 2024 году, завершив политическую карьеру, включавшую важные должности в Комитете по международным делам Сената.

Кроме супругов Менендес, осуждены также и предприниматели, замешанные в коррупционной схеме, включая Ваэля Хану и Фреда Дайбеса, которые получили длительные сроки заключения.

По данным СМИ, Боб Менендес, который подал апелляцию на свой приговор, должен начать отбывать наказание в июне.