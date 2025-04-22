Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам провела встречу с супругой Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Но Фон Ли в Национальном музее изобразительного искусства. Стороны обсудили перспективы культурного сотрудничества и расширения связей между двумя странами.

Отмечалось, что тесные отношения между Азербайджаном и Вьетнамом берут начало с визита Гейдара Алиева в Ханой в советский период. Сегодня Фонд Гейдара Алиева продолжает укреплять это партнерство через культурные, образовательные и социальные проекты, включая премьеры произведений азербайджанских композиторов, совместные концерты, дни культуры и визиты деятелей культуры.

Также состоялась встреча Лейлы Алиевой с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Лейла Алиева передала приветствия Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и выразила уверенность в том, что визит станет вкладом в укрепление двусторонних связей.

Было подчеркнуто, что после взаимных визитов президентов Азербайджана и Вьетнама политический диалог заметно активизировался. Кроме межгосударственных контактов, стороны отметили значение народной дипломатии и сотрудничества на уровне НПО. В рамках визита Лейла Алиева также посетила Ханойский колледж торговли и туризма и школу для детей с нарушением зрения.

Особое внимание было уделено проектам в сфере образования, социальной защиты, охраны окружающей среды, а также развитию туристического потенциала и культурному обмену между странами.