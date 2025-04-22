Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что примет участие в похоронах Папы Римского Франциска. Этот визит станет первой зарубежной поездкой президента США во время его второго срока.

«Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности быть там!» – написал Трамп в социальной сети.

Присутствие Трампа станет редким событием в новейшей дипломатической истории: это будет первый случай, когда действующий президент США посетит похороны Папы Римского с тех пор, как Джордж Буш-младший присутствовал на похоронах Иоанна Павла II в 2005 году.

Похороны Папы Римского Франциска, дата которых пока не определена, состоятся в ближайшие дни на площади Святого Петра в соответствии с протоколом, установленным Святейшим Престолом.

Напомним, что понтифик скончался рано утром в понедельник из-за осложнений, вызванных продолжительной болезнью.