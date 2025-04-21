Украина вместе с Британией, Францией и США обсудит пути завершения войны с Россией. Представители четырех стран встретятся 23 апреля в Лондоне. Об этом говорится в заявлении лидера Украины Владимира Зеленского в соцсети X.

Зеленский отметил, что провел хорошие и детальные переговоры с премьером Британии Киром Стармером.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира», — отметил президент.

Он выразил благодарность всем партнерам, которые помогают Украине.

Зеленский отметил, что прекращение огня без дополнительных условий должно стать первым шагом к миру. И Пасха показала, что действия России являются причиной затягивания войны.

По его словам, он обсудил со Стармером совместную работу в европейских форматах по безопасности.