Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Вьетнама во главе с заместителем министра иностранных дел Лу Ту Хангом.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены текущие двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, а также региональная и международная ситуация.

Было отмечено значение взаимных визитов и контактов, в том числе механизма политических консультаций, в поддержании и развитии существующего политического диалога между нашими странами.

Было доведено до сведения наличие широких перспектив для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, сельского хозяйства, туризма, образования и т. д. Отмечена важность использования имеющихся возможностей, а также деятельности Азербайджано–вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.