Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить свой прогноз относительно роста мировой экономики. Причина — введённые Соединёнными Штатами торговые пошлины. Информация приводится в сообщении Bloomberg.

Сообщается, что после объявления торговой войны со стороны США ситуация в мировой экономике осложнилась. По мнению экспертов Bloomberg, в ближайшее время улучшения не предвидится. Мировая экономика готовится к первым последствиям тарифной политики США.

Согласно информации, МВФ во вторник может объявить об ухудшении глобального прогноза.