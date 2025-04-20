Влияние предпринимателя Илона Маска на политику США становится всё более заметным, и данный факт вызывает растущие опасения у некоторых. Недавние события только усиливают подозрения в том, что его амбиции могут иметь гораздо более серьёзные масштабы. Об этом информирует «Взгляд».

Особое внимание привлекают слухи о «легионе» детей Маска, которых он якобы завёл через ЭКО. Официально их числится 14, но по данным The Wall Street Journal, их может быть гораздо больше. Эти слухи подпитывают теории о том, что Маск строит некую «династию».

Интерес вызывает и ситуация с Пентагоном. Маск должен был присутствовать на брифинге по стратегии США в случае возможного конфликта с Китаем, но его отменили после вмешательства президента Дональда Трампа. Это не только указывает на напряжённость между Маском и американским лидером, но и ставит под сомнение доступ предпринимателя к секретной военной информации, учитывая его деловые связи с Китаем.

Кроме того, закрытие 30 американских дипломатических миссий, включая посольство в Южноафриканской Республике, также связывают с предпринимателем. Сложные отношения Илона с властями ЮАР по поводу прав белого меньшинства могут быть не просто личной позицией, а важным фактором, который влияет на решения Вашингтона.

Маск, с одной стороны, выглядит как человек, стремящийся к прогрессу и новаторству. Но с другой стороны, его амбиции и интерес к стратегической информации ставят под сомнение, какие цели он преследует и как это может повлиять на будущее.