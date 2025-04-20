Исследователи из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) провели успешные испытания бомбы на основе водорода. Примечательно, что в составе этой бомбы нет ядерных материалов, сообщает газета South China Morning Post.

Согласно информации, в этой бомбе используется химическое соединение гидрид магния. «При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся», — заявил учёный Ван Сюэфэн.

Применение гидрида магния позволяет контролировать интенсивность взрыва.

При этом бомба с лёгкостью может достигать «равномерного поражения целей на обширной территории».