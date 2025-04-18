Соединенные Штаты Америки могут прекратить военную поддержку Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

При этом американский лидер подчеркнул, что есть хорошие шансы достичь урегулирования украинского кризиса.

Однако он подчеркнул, что Вашингтон не станет участвовать в переговорах, если их участники будут «тянуть время» или блокировать прогресс.

Американский лидер отметил, что США не определяют «конкретное число дней» для ясности в сделке по Украине, однако хотят быстро договориться по вопросу урегулирования.