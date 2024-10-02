Все европейские страны в скором времени выступят за мирное урегулирование конфликта в Украине.

Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира», — сказал он на видеозаписи, опубликованной на странице в соцсети X госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтаном Ковачем.

«Запад сломя голову, основываясь на неверных расчетах и неправильной стратегии, кинулся в эскалацию между Украиной и Россией. Ситуация усложняется, бои не стихают. Решения этого конфликта не будет на поле боя. <…> Нам нужно прекращение огня, переговоры и мир», — также указал венгерский премьер.