В Баку открылось первое инклюзивное кафе, в котором работают лица с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

На церемонии открытия присутствовали министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также представители государственного и частного секторов.

В кафе занято 20 молодых людей, из которых 10 — лица с инвалидностью.