Азербайджан входит в число стран, которые придают особое значение борьбе с изменениями климата и их негативными последствиями в соответствии с обязательствами, вытекающими из Целей устойчивого развития ООН.

Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Международного Бакинского форума на тему «Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов», передает Азертадж.

«Неслучайно, один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определен как «Страна чистой окружающей среды и зеленого роста». В соответствии с этим приоритетом в нашей стране проводится целенаправленная работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению озеленений, обеспечению рационального использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии», — отметил президент.

Подчеркнув, что Азербайджан в то же время является страной, вносящей вклад в глобальные климатические действия, глава государства добавил:

«Примечательно, что данный Форум проводится в преддверии имеющей особое значение для всего мира 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которую Азербайджан будет принимать в ноябре текущего года. Проведение столь престижного мероприятия в нашей стране является свидетельством большого уважения и доверия к Азербайджану, а также вклада нашей страны на всех уровнях в предотвращение изменений климата. Верю, что COP29 придаст важный импульс усилению климатической солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира».

Ильхам Алиев отметил, что организация сегодняшнего мероприятия в Азербайджане демонстрирует решимость нашей страны как в предотвращении изменений климата, так и в защите прав человека. Форум важен с точки зрения обсуждения проблем, вызванных изменениями климата, и их решения, исходя из перспективы прав человека, а также обмена положительным опытом в этой сфере.

Президент подчеркнул, что высоко оценивает партнерские связи между присутствующими здесь омбудсменами зарубежных стран и представителями национальных правозащитных институтов, считает важным интенсифицировать контакты для системного, координированного и более эффективного налаживания будущего взаимодействия по представляющим взаимный интерес вопросам, которые будут обсуждаться на Форуме.