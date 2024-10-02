Команда популярного мессенджера WhatsApp представила новые фильтры и фоны для улучшения видеозвонков.

Скоро пользователи смогут придать индивидуальности видеозвонкам с помощью различных фильтров и виртуальных фонов. В ближайшие недели эти эффекты станут доступны всем пользователям.

Новые фильтры предлагают множество визуальных эффектов, похожих на фильтры Instagram. Среди опций есть такие эффекты, как «Теплый», «Холодный», «Черно-белый», «Мечтательный» и другие. Для тех, кто хочет изменить фон видео во время звонка, WhatsApp предлагает десяток виртуальных фонов, которые позволит убрать отвлекающие факторы из поля зрения или имитировать различные настройки.

Среди фоновых опций есть Blur (размытие для сокрытия окружения), а также такие варианты виртуального окружения, как офис, закат, лес и даже праздничные темы. Чтобы применить новые фоны и фильтры во время личного или группового видеозвонка, потребуется нажать на значки эффектов в правом верхнем углу экрана.