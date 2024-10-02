Начальник Генштаба ВС Ирана, генерал-майор Мохаммад Багери после ракетного удара по Израилю предупредил, что критическая инфраструктура еврейского государства будет разрушена в случае новой атаки на Исламскую республику.

В видеовыступлении, опубликованном официальным иранским информагентством IRNA, Багери раскрыл детали ракетной атаки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на Израиль, пишет Anadolu.

Генерал-лейтенант рассказал, что после убийства лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране США, Европа и некоторые другие страны обратились к иранским властям с просьбой воздержаться от нагнетания напряженности до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа, и поэтому Иран воздерживался от ответа.

Иран оставил позади трудный период, когда Израиль при усилившейся поддержке США совершал убийства, усилил нападения на ливанский народ, сказал генерал-майор, напомнив об убийстве лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и заместителя командующего спецподразделения «Аль-Кудс» при КСИР бригадного генерала Аббаса Нилфорошана.

Багери сказал, что в Иране больше не могли терпеть подобную ситуацию, и КСИР нанес ракетные удары по важным базам Израиля. Невзирая на совершенные Израилем преступления, в Иране соблюдали международное право и воздерживались от атак на гражданские поселения, нанося удары только по военным базам, продолжил начальник генштаба ВС Ирана.

«Были атакованы три главных авиабазы в Израиле. Мишенью стали авиабаза Хацерим, отправная точка атаки на Хасана Насраллу, стратегические радары и скопления израильских танков, база F 35 и штаб-квартира «Моссад», бронетранспортеры в районе Газы и авиабаза Неватим, где дислоцированы военные»,- сказал он.

Багери привлек внимание к тому, что иранские силы не стали наносить удары по промышленным зонам, которые могли бы повлиять на экономическую инфраструктуру Израиля, хотя имели такую возможность. «Если США и Европа не смогут взять под контроль обезумевший Израиль и тот нацелится на независимость и территориальную целостность нашей страны, то получит ответ в разы сильнее, чем операция, которую мы провели сегодня вечером, и вся их инфраструктура будет атакована»,- предупредил иранский генерал.

В Тегеране возлагают надежду на то, что США откажутся от своей предыдущей позиции, остановят преступную машину Израиля и в регионе воцарится мир, сказал он.