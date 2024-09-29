Руководство Соединенных Штатов получило предупреждение от Израиля о готовящемся покушении на лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллу всего за несколько минут до начала операции. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Глава Пентагона Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил ему о Насралле», — говорится в материале.

По данным телеканала, американским чиновникам не понравилось, что Израиль не дал США времени подготовиться к возможному ответу на ликвидацию Насраллы, несмотря на то, что Штаты несут множество рисков, действуя в регионе.