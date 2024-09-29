Вашингтонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря движения “Хезболла” шейха Хасана Насраллы. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

“Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны “Хезболлы”, атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю, – отмечается в публикации. – По словам одного из чиновников, США хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с различными вариантами ответных действий”.

Сотрудники вашингтонской администрации полагают, что “проведенные Израилем операции привели к разгрому “Хезболлы”.

Источники издания уточнили, что “должностные лица США по-прежнему рекомендуют Израилю не проводить наземное вторжение в Ливан”, поскольку это только затруднит попытки еврейского государства еще более ослабить “Хезболлу”.