Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету Безопасности с просьбой провести экстренное заседание в связи с атаками Израиля в Ливане. Его слова передает IRNA.

«Учитывая серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран призывает Совет Безопасности безоговорочно и самым решительным образом осудить действия Израиля. <…> Кроме того, Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности принять немедленные и решительные меры для того, чтобы остановить продолжающуюся агрессию Израиля и не допустить втягивания региона в полномасштабную войну», — говорится в письме.

Амир Саид Иравани также заявил, что Иран «без колебаний» будет защищать свои интересы с международным правом и примет все меры для защиты своих национальных интересов и интересов безопасности.