Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

В ходе встречи азербайджанский министр оставил запись в памятной книге ООН, сообщает «Репорт».

На встрече обсуждалась подготовка Азербайджана к COP29, а также был рассмотрен ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Согласно заявлению официального представителя генсека международной организации Стефана Дюжаррика, Джейхун Байрамов обсудил с Антониу Гутерришем переговоры по мирному соглашению между Баку и Ереваном.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество с Азербайджаном в контексте его председательства на COP29, включая завершение работы над новой целью по климатическому финансированию.

Пресс-секретарь добавил, что в ходе беседы также состоялся обмен мнениями о ходе переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном, а также о вопросах разминирования.