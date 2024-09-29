Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым.
Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского дипведомства.
На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.
Была выражена удовлетворенность уровнем отношений стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнута важность продолжения встреч на высоком уровне и политического диалога для определения новых направлений сотрудничества и поднятия партнерства на качественно новый уровень.
Было отмечено, что диалог между лидерами двух стран играет важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Беларусью, и в этом контексте с удовлетворением вспомнили исторический визит президента Беларуси на освобожденные территории.
Такие контакты, отметили стороны, играют важную роль в обсуждении перспектив дружественных и партнерских отношений.
Была подчеркнута важность наличия перспектив сотрудничества в различных направлениях экономики, включая торговлю и инвестиции, а также необходимость использования этих возможностей.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Nazir Ceyhun Bayramovun Belarusun xarici işlər naziri Maksim Rıjenkov ilə görüşünə dair mətbuat məlumatı
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— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 29, 2024