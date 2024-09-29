Председательство COP29 также работает со cторонами для достижения в этом году результатов по углеродным рынкам. Полноценное функционирование углеродных рынков станет важным шагом в деле эффективной реализации национально определяемых вкладов и повышения амбициозности мер по уменьшению последствий изменения климата.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова приводит «Азертадж».

По его словам, Азербайджан выдвинул 14 инициатив, охватывающих такие темы, как связь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития, зеленые энергетические зоны и коридоры, хранение энергетических ресурсов, гармония климатической устойчивости, сельское хозяйство, чистый водород и сокращение содержания метана в органических отходах, зеленая цифровая деятельность и др.

«Одна из инициатив в рамках Повестки дня COP29 включает создание Фонда действий по климатическому финансированию – инновационного источника климатического финансирования, который, как ожидается, будет добровольно поддерживаться странами и компаниями, добывающими ископаемое топливо. COP29 также предоставит возможность отставить в сторону разногласия и внести свой вклад в укрепление глобального мира и решение климатической проблемы. Учитывая связь между конфликтами и постепенно обостряющимся климатическим кризисом, Азербайджан несколько дней назад объявил о флагманской инициативе по перемирию во время COP29. К призыву уже присоединились более тысячи неправительственных организаций, религиозных лидеров и видных деятелей, а также многие стороны. Мы призываем всех преодолеть политические разногласия, сплотиться и соблюдать перемирие в течение месяца работы COP29», – подчеркнул министр.