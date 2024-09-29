Азербайджан всегда был в авангарде усилий по продвижению международного мира и безопасности, межрелигиозного и межкультурного диалога, содействию реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также укреплению глобальной солидарности и многосторонности.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его слова приводит «Азертадж».

Министр отметил, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах ознаменовалось усилением роли Движения и увеличением его вклада в дух сотрудничества в международных отношениях. «Под дальновидным руководством президента Азербайджана его превосходительства господина Ильхама Алиева были предприняты решительные шаги для укрепления международной солидарности и активизации коллективного ответа на глобальные вызовы в период эрозии многосторонних отношений. Руководствуясь благородным призывом не оставлять никого без внимания, Азербайджан продолжает оказывать поддержку нуждающимся развивающимся странам. С 2020 года мы оказали гуманитарную, экономическую и техническую помощь на сумму 330 миллионов долларов США более чем 140 странам», – подчеркнул Джейхун Байрамов.