Подаренная главой МИД РФ Сергеем Лавровым брошь стала частью наряда главы МИД Индонезии Ретно Марсуди при выступлении на Генассамблее ООН, передает ТАСС.

Во время июльского визита делегации Лаврова в Лаос Марсуди на встрече с ним призналась, что ей понравилась брошь официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

Лавров по русскому обычаю предложил тут же передать индонезийскому министру понравившуюся вещь, но та оказалась пришита к одежде Захаровой.

Тогда российский министр нашел выход и пообещал прислать красивый подарок из Москвы. Впоследствии глава российской дипломатии подарил индонезийской коллеге сразу две похожих броши.