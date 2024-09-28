Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что после гибели генерального секретаря ливанского шиитского движения “Хезболла” Хасана Насраллы в регионе образовался вакуум, который будет тяжело заполнить. Об этом он сказал в эфире телеканала TRT.

“К этой операции [против “Хезболла”] в Израиле готовились очень долго. На основе разведывательных данных были сделаны очень серьезные выводы и построены планы. Безусловно, Насралла был важной фигурой в регионе. Он был важен для Ливана, для Ирана. Честно говоря, я думаю, что заполнить пустоту, образовавшуюся после его ухода, будет сложно”, – подчеркнул он.

Фидан также отметил, что “в настоящее время у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его команды есть сильное желание распространить войну на регион”.

“Они пытаются работать в этом направлении. Бездействие Америки и молчание международного сообщества по этому вопросу стали угрожающими. К сожалению, сейчас происходит именно то, о чем мы говорили еще год назад. Мы не хотели, чтобы это происходило, но как страна региона, как страна с опытом и пониманием мы говорили о такой вероятности. Говорили о том, что если Израиль не остановить, он перенесет эту войну на другие районы. Мы видим, что после достижения своих целей в секторе Газа он теперь переносит фронт в Ливан. И для многих это не стало неожиданностью”, – указал Фидан.