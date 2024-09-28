Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы стала необходимым шагом для реализации текущих целей Израиля. По его словам, в начале недели пришёл к выводу: наносимых ранее ударов по Ливану будет недостаточно.

ЦАХАЛ, как писал ранее Minval, подтвердил, что Насралла был убит в результате авиаудара по центральному штабу «Хезболлы» в районе Дахия, Бейрут. Операция под кодовым названием «Новый порядок» была проведена с использованием более 80 бункерных бомб, каждая весом около тонны. Удар был нанесен самолетами F-15I «Рам» из 69-й эскадрильи ВВС Израиля.

Командующий ВВС Израиля поблагодарил пилотов за успешное выполнение операции, назвав её «победой» и выразил надежду, что ликвидация Насраллы приведет к окончательному искоренению террористической организации.

В ответ на удар «Хезболла» подтвердила смерть своего лидера и пообещала продолжить сопротивление, поддерживать палестинский народ и защищать Ливан. Израильские официальные лица предупредили о возможной эскалации в случае вмешательства Ирана, подчеркнув, что Израиль готов к новым ударам по целям в Ливане.