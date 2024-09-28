Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп угрожает компании Google судом в случае его президентства. Причиной стали “плохие истории” о нем.

Об этом говорится в посте Трампа в его соцсети TruthSocial.

Бывший президент США и бизнесмен считает, что Google “незаконно” показывала о нем только “плохие истории”. В то же время о вице-президентке США Камале Харрис и его оппонентке на пост главы государства – только “хорошие”.

“Мы надеемся, что Министерство юстиции привлечет их к уголовной ответственности за это вопиющее вмешательство в выборы. Если нет, то в соответствии с законами нашей страны, я потребую их уголовного преследования на максимальном уровне, когда я выиграю выборы и стану президентом Соединенных Штатов”, – написал Трамп в своем посте.

Компания заявила, что не манипулирует результатами поиска в пользу ни одного из кандидатов.