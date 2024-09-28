Глава израильского МИД Исраэль Кац назвал ликвидацию лидера шиитского движения “Хезболла” Хасана Насраллы в Бейруте “одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом”.

“Насралла, посвятивший свою жизнь уничтожению Израиля и руководивший три десятка лет – до своего последнего дня – террористической деятельностью против Израиля, заслужил такую участь, и хорошо, что он ликвидирован”, – считает Кац.

Его высказывания распространила пресс-служба израильского МИД.

Он также отметил “блестящее планирование и исполнение поставленной задачи” по устранению лидера “Хезболла” израильскими военными.