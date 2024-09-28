Несколько государств пытаются вовлечь Иран в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы спровоцировать там большую войну.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

“Большое внимание (на встречах на полях сессии – прим.) уделяли, конечно же, ближневосточным проблемам, очередным вспышкам конфликта и непосредственно на палестинских территориях, и в Ливане, в Сирии, проблемы на иракской территории. Ситуация с попытками вовлечь Иран, с тем, чтобы спровоцировать совсем уже большую войну на Ближнем Востоке”, – сказал он.