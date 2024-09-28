Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в социальной сети X, что Анкара будет поддерживать ливанское правительство.

«Израильское правительство становится все более безрассудным, поскольку оно избаловано державами, которые обеспечивают его… оружием и боеприпасами», — сообщил он.

По его словам, Израиль бросает вызов «гуманности, гуманитарным ценностям и международному праву».

«Попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона должны быть остановлены», — добавил Эрдоган.