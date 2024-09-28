Ряд стран ЕС попросили Брюссель перенести запуск новой биометрической системы контроля въезжающих, запланированный на 10 ноября, поскольку это может создать очереди на границах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Все граждане государств, не входящих в состав ЕС, при первом въезде в Евросоюз будут обязаны пройти регистрацию, включая сдачу отпечатков пальцев, в иммиграционном центре аэропорта прибытия. По имеющимся сведениям, такие страны, как Германия, Франция и Нидерланды, пока не подтвердили готовность внедрить новую систему контроля, несмотря на то, что на их долю приходится 40% пассажирских перевозок в ЕС.

Один из высокопоставленных чиновников транспортной отрасли прокомментировал в интервью газете, что очереди на границах могут вырасти на 30-100% после внедрения новой системы.

Представитель Еврокомиссии в интервью Financial Times сообщил, что работа над запуском системы шла “в соответствии с планом”, однако задержки “не могут быть полностью исключены”.