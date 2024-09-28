Истребители израильских ВВС нанесли удары по складам противокорабельных ракет “Хезболлах”, расположенные под шестью различными гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Эти ракеты “представляли угрозу международным морским путям, свободе судоходства и стратегическим активам Израиля в регионе”, отметили в ведомстве.

По его данным, движение “Хезболлах” “в течение многих лет создавало высокоточные противокорабельные ракетные системы”, используя иранские разработки. Эти ракеты “имеют дальность в сотни километров”, добавили в ведомстве, отметив, что они “хранились в подземных хранилищах, спрятанных под жилыми зданиями”, с возможностью “развернуть систему и осуществить запуск в течение нескольких минут”.

В армии Израиля вновь указали, что “Хезболлах” “использует ливанских мирных жителей в качестве живого щита для своей террористической деятельности”.