Духовный лидер Ирана Али Хаменеи переведён в безопасное место на фоне заявления ЦАХАЛ о гибели главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что действия военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

27 сентября ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в городе.