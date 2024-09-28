Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не намерен отказываться от темы войны в Украине в рекламе партии Грузинская мечта. Он заявил, что считает принципиальным сравнение войны в Украине и мира в Грузии. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Партия власти Грузинская мечта в рамках предвыборной кампании презентовала серию уличных баннеров и видеоролик, где превращенные в руины украинские города изображены рядом с мирными городами Грузии.

Журналисты спросили Кобахидзе, было бы для него дружеским жестом, если бы Украина использовала кадры Сухуми в предвыборных целях.

“Я помню, что украинцы активно использовали эти кадры в разных, в том числе и в юмористических целях, но это другой вопрос. Сегодня мы говорим о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022 году”, – ответил глава правительства Грузии.

При этом он подчеркнул, что августовскую войну 2008 года “начал режим Саакашвили”.