Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви сделал заявление после ликвидации лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщается на сайте Генштаба.

28 сентября армия Израиля сообщила, что Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу шиитской организации на юге Бейрута.

Герци Халеви заявил, что кто бы ни угрожал Израилю, ее военные будут знать, как добраться до этих людей: на северных границах и на южных, даже в более отдаленных местах.

Глава Генштаба подчеркнул, что военные приведены в максимальную боевую готовность во всех направлениях.