27 сентября – в День памяти, Nar при поддержке Фонда YAŞAT организовал проект для семей шехидов. В рамках инициативы для членов семей шехидов была организована двухдневная поездка в города Ханкенди и Шуша.

Участники поездки получили возможность ознакомиться с текущими работами по восстановлению и реконструкции в Ханкенди и Шуше. Во время поездки семьи посетили такие важные достопримечательности, как Джидир Дузу, музейно-мавзолейный комплекс Молла Панах Вагиф, крепость Шуша, источник Иса и мечеть Юхари Говхар Ага.

Стоит отметить, что одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности Nar является сохранение национального и духовного наследия и патриотизм. В этом контексте Nar уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранов, а также поддерживает проекты по восстановлению освобожденных территорий. Более подробную информацию о социальных проектах, поддерживаемых мобильным оператором, можно найти здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Согласно Индексу потребительской лояльности Nar является ведущим мобильным оператором страны на протяжении последних 5 лет. Оставаясь приверженным клиентоориентированной стратегии, мобильный оператор предоставляет превосходные услуги по доступной цене.