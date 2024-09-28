США и Ирак договорились свернуть международную военную миссию «Непоколебимая решимость» в Ираке, которая занималась борьбой с террористической группировкой «Исламское государство», передало Associated Press.

Часть американских войск будет выведена из страны.

В Белом доме не уточнили, насколько масштабным будет вывод. Сейчас в стране остается около 2,5 тыс. американских военных, пишет агентство.

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен проведет в Вашингтоне министерскую встречу членов коалиции.