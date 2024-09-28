В Турции строительный подрядчик Хасан Альпаргюн получил символический приговор в 62 пожизненных срока (865 лет лишения свободы) за ответственность за разрушение жилого комплекса во время землетрясения в начале 2023 года. Приговор стал рекордным для застройщиков, осужденных за «причинение смерти и ранения многих людей с умыслом».

В жилом комплексе Alpargün Apartment погибли 96 человек. На момент землетрясения Альпаргюн находился на оккупированной части Кипра, его арестовали и вернули в Турцию. Следствие утверждает, что он пытался вывести из страны около 2 миллионов долларов.

На суде Альпаргюн заявлял, что выполнил все необходимые исследования и учел требования по сейсмической устойчивости, утверждая, что здание пережило землетрясение 1998 года без повреждений. Он просил учесть свой возраст и состояние здоровья, утверждая, что его поездка на Кипр была случайной.

6 февраля 2023 года два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции и в Сирии, унеся более 50 тысяч жизней.