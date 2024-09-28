Неизвестные проникли в посольство Иордании во Франции, расположенное в престижном парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен.

Об этом сообщила газета Sud Ouest.

По ее данным, среди похищенного могут находиться компьютер, содержащий чувствительную информацию, часы стоимостью около €15 тыс. и ключи от квартиры посла Иордании Лины аль-Хадид. Прокуратура не подтверждает информацию об украденном имуществе, “ссылаясь на условия конфиденциальности”.

Как сообщает газета, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.