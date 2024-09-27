Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом представил ему так называемый «план победы», рассказал о ситуации на фронте и вторжении ВСУ в Курскую область.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Согласно сообщению, Зеленский рассказал Трампу о положении вещей на линии боевого соприкосновения, о ходе вторжения ВСУ в Курскую область и целях атаки на российский регион.

Как отметили в офисе Зеленского, стороны обсудили защиту инфраструктуры республики от ударов со стороны ВС РФ и роль систем ПВО Patriot в отражении атак.

Кроме того, украинский лидер призвал ограничить доходы Москвы от продажи нефти и газа, а также призвал перекрыть каналы поставок компонентов, необходимых для военного производства России.