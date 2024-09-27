Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в работе группы «Друзей мира» по урегулированию конфликта в Украине планируют принять участие 15 стран. Об этом сообщил телеканал M1.

«15 стран <…> соберутся на заседании под руководством КНР и Бразилии, чтобы обсудить формирование группы «Друзей мира», — сказал глава дипломатического ведомства.

Он уточнил, что во встрече примут участие представители Венгрии и Египта. Также своих делегатов направят Турция, Казахстан, Кения, Саудовская Аравия, Замбия, Мексика и ряд других государств.

По словам Сийярто, приглашение посетить заседание было направлено Франции и Швейцарии. Более того, организаторы встречи надеются на присутствие американских дипломатов.

Как отметил министр, основой работы группы «Друзей мира» станут китайская и бразильская инициативы по урегулированию конфликта. При этом причиной для ее создания стала усталость стран глобального Юга от действий трансатлантического общества, которое только «подливает масло в огонь» и демонстрирует неспособность добиться прекращения огня на Украине, резюмировал глава дипломатического ведомства.