Украина без помощи со стороны США и Евросоюза была бы вынуждена сдаться в конфликте с Россией за пару недель.

Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

“Без вас и без нас Украине пришлось бы сдаться за пару недель”, – сказал он, напомнив, что Киев зависит от помощи Вашингтона и Брюсселя.

Боррель в очередной раз выразил мнение о необходимости снять ограничения на применение Киевом оружия для ударов по территории РФ.

“Мы должны помогать Украине больше и быстрее. Мы должны дать Украине экономическое и стратегическое преимущество над Россией и позволить решать самостоятельно, что приемлемо и что нет”, – добавил он.