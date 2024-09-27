Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проинформировал его о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского дипведомства в соцсети X.

На встрече обсуждалась важная роль взаимных визитов высокого уровня в расширении и углублении сотрудничества, а также имеющиеся возможности развития в сферах экономики, торговли, инвестиций, гуманитарной помощи и туризма.

В ходе встречи было акцентировано внимание на COP29, постконфликтной ситуации в регионе, а также процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.